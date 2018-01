Do końca Adwentu już tylko jeden krok.  

/ no comments

Z pewnością bardzo dobrze przygotowałeś się do świąt. Czas rozpocząć festiwal narzekania i ckliwości nad małym Jezusem!

Przez ostatnie dwa odcinki przygotowywaliśmy się do Bożego Narodzenia. Najpierw była mowa o tym, żeby maksymalnie wykorzystać plan i talenty, które mamy, bo Bóg może ukarać nas za to, że nie będziemy działać na najwyższych obrotach. W odcinku drugim powiedzieliśmy, że nie ma nic ważniejszego niż świąteczne porządki. Sałatka jarzynowa, firanki są o wiele istotniejsze niż dobre relacje z mężem lub żoną. Pamiętaj o tym, żeby skutecznie dyscyplinować swojego małżonka i nie dawać mu jakiejkolwiek taryfy ulgowej.

Dzisiaj czas na ostateczne rady. Bo wiecie, nie ma lepszego tematu do rozmów przy wigilijnym stole, niż utyskiwanie na to, jak to Panu Jezusowi było źle i zimno w tej paskudnej i surowej stajence. On z pewnością nie chciał przyjść na ziemię i od samego początku zły świat rzucał mu kłody pod nogi. Coś tam słyszeliście pewnie o tym, że pobyt wśród ludzi był jego dobrowolną decyzją, że zbawienie i odkupienie nie stałyby się bez dobrowolnej decyzji drugiej osoby Trójcy Świętej, ale po co się tym przejmować, po co komplikować sobie życie. Cierpiał na pewno i zły żłóbek stał się pierwszym krokiem na drodze Jego cierpienia.

więcej na DEON.PL