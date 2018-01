Odszedł generał Edward Rowny  

/ no comments

Z wielkim żalem żegnamy generała Edwarda Rownego, amerykańskiego stratega polskiego pochodzenia, który zmarł 17 grudnia br. w Waszyngtonie w wieku stu lat.

Edward Rowny urodził się w Baltimore w stanie Maryland 3 kwietnia 1917 roku. Jego rodzina pochodzi z Nagoszewa koło Ostrowi Mazowieckiej. Studiował inżynierię na Johns Hopkins University oraz w elitarnej akademii wojskowej West Point, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Yale, a tytuł doktora w dziedzinie stosunków międzynarodowych otrzymał na American University w Waszyngtonie.

Był weteranem II wojny światowej (na froncie włoskim), wojny koreańskiej i wojny w Wietnamie. W czasie lądowania we Włoszech objął dowództwo batalionu. Po zakończeniu działań wojennych w Europie został przeniesiony do zespołu planującego inwazję Japonii. Podczas wojny w Korei współpracował z generałem Douglasem McArthurem a w czasie wojny wietnamskiej, jako zastępca generała Andrew P. O’Meary’ego, był odpowiedzialny za transport żołnierzy NATO z Francji. Wtedy także był pomysłodawcą zastosowania śmigłowców, dawniej stosowanych wyłącznie jako środek transportu, jako maszyn bojowych. To właśnie dlatego generał Rowny, w nawiązaniu do dokonań innego wielkiego Polaka, Kazimierza Pułaskiego, “ojca amerykańskiej kawalerii”, jest nazywany “ojcem amerykańskiej kawalerii powietrznej”.

Pracował jako negocjator kontroli zbrojeń i doradca ds. wojskowych w administracjach pięciu prezydentów USA – Nixona, Forda, Cartera, Reagana i Busha seniora. „Doradca pięciu amerykańskich prezydentów, który pomógł wygrać zimną wojnę” – tak napisał o nim “Wall Street Journal”.

Aktywnie zaangażowany w działalność polonijną i pomoc polskim studentom w USA. W 1994 został przewodniczącym Paderewski Living Memorial, mającego na celu podtrzymywanie dziedzictwa wielkiego polskiego patrioty, pianisty i kompozytora. Wchodził także w skład delegacji, która w 1992 przywiozła ciało Paderewskiego z cmentarza Arlington do wolnej Polski. Rowny był aktywnym członkiem-założycielem i wiceprezydentem Amerykańsko-Polskiego Komitetu Doradczego (American Polish Advisory Council).

Miałem zaszczyt poznać generała Rownego w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze wspominam nasze spotkania w Polish Hertitage Associataion w Baltimore i Waszyngtonie w latach 80tych i 90tych, gdzie Pan Generał często i chętnie przebywał. Mieliśmy okazje rozmawiać o polityce zagranicznej, dyplomacji, sprawach Polski w okresie transformacji ustrojowej, „okrągłego stołu”, a potem wejścia Polski do NATO. Był Amerykaninem, ale także wielkim polskim patriotą. Zawsze podkreślał swoje polskie korzenie i wyjątkowy stosunek do polskiej tradycji i historii. Do tej pory mam w pamięci jego książkę podarowaną mi w roku 1993.

Cześć Jego Pamięci.

Andrzej Kurnicki

Ambasador