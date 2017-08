Kanada: Polonijna pielgrzymka do sanktuarium w Midland.  

/ no comments

Polonia w Kanadzie uroczystość Wniebowzięcia świętowała już w ubiegłą niedzielę pielgrzymką do sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Polacy przybyli tam już po raz 56.

Uroczystej Mszy św. na wałach przy sanktuarium przewodniczył bp Wiesław Śpiewak, zmartwychwstaniec, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach. W Maryi ukazywał on element piękna człowieczeństwa ozdobionego wiarą. Zauważył, że to przez wiarę Maryi został skrócony dystans między Bogiem i światem, a także między człowiekiem i Bogiem:

„Widzimy, że wiara to również skrócenie dystansu pomiędzy człowiekiem, a człowiekiem. Maryja dowiedziawszy się o sytuacji życiowej Elżbiety, idzie, aby Jej usłużyć. Nie ma służby Bogu, bez służby ludziom. Nie ma miłości Boga bez miłości człowieka. Nie ma. To nie ja wymyśliłem. To św. Jan w swoich listach. Nie są długie można poczytać. Nie można mówić: kocham Boga, a nienawidzić człowieka. Wiara nie buduje murów. Wiara skraca dystans między mną a drugim człowiekiem. Jeżeli moja wiara tego nie robi, to coś w niej nie gra. Nie umiem lubić każdego człowieka. Dziś żyjemy w świecie ‘lubienia’: I Like it – I don’t like it. I klikam. Za bardzo przenieśliśmy wszystko – również ‘kochanie nasze’ – na sferę uczuć. Człowiek jest po to, aby go kochać, nie po to, aby go lubić. Lubić można kluski, chyba, że ktoś woli ziemniaki. Jeżeli moje «ja wierzę» nie przekłada się na moje «ja kocham» to jest niedobrze. Maryja uwierzyła i pokochała. To dlatego tutaj jesteśmy, żeby Maryja uprosiła łaskę rozpalenia w nas tego błogosławieństwa i szczęścia, które płynie z naszej wiary. Żeby pomogła nam skrócić dystans do Boga, który zawsze jest w pół drogi. A jednocześnie, aby Maryja pomogła nam skrócić dystans do drugich. Może do tych, którzy są często tak bardzo bliscy, a odczuwamy, że są tak bardzo daleko. Czasami nie wiemy dlaczego i nie rozumiemy, ale chcielibyśmy, żeby było inaczej. Do póki jest to «chcę», dopóty jest szansa, że coś może się zmienić. Dajmy Matce Bożej szansę, by Jej przykład życia i tajemnicy, uzdolniły nas do kolejnego «chcę». A resztę już zrobi Boża łaska”.

Na polonijne uroczystości ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przybyło ponad siedem tysięcy wiernych. W sobotę 12 sierpnia w 35. Pieszej Pielgrzymce z Toronto ok. 400 pielgrzymów dotarło do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland, pokonując trasę 160 kilometrów w sześć dni. Około 20 osób przejechało tę trasę w pielgrzymce rowerowej.

RV-Kinga

K. Faściszewska, Toronto/ rv