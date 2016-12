38 męczenników, którzy oddali życie za wiarę podczas prześladowań w Albanii, ogłoszonej przez komunistycznego dyktatora Envera Hodżę pierwszym na świecie krajem ateistycznym, wyniesiono dziś do chwały ołtarzy. W Szkodrze zostało beatyfikowanych dwóch biskupów – w tym abp Vinçenc Prennushi z Durrës, 21 księży diecezjalnych, 7 franciszkanów, 3 jezuitów, jeden seminarzysta i 4 osoby świeckie. O ich świadectwie mówi tamtejszy metropolita, abp Angelo Massafra OFM.

„Męczennicy znosili niesprawiedliwe prześladowania, bo wszystkich uwięziono i oskarżono, że są wrogami ludu, sabotażystami, podżegaczami, szpiegami Watykanu itd. Szli do więzienia nawet za jedno słowo. Zabito wielu, i to nie tylko katolików. Ale dyktator uwziął się przede wszystkim na Kościół katolicki, mordując większość księży. Mamy liczne świadectwa, że w więzieniu wszyscy ci męczennicy pomagali innym, dzielili się z głodnymi jedzeniem, choć sami mieli go mało, wspierali ich duchowo. A kiedy szli na rozstrzelanie, nikt nie żywił nienawiści ani nie rozpaczał. Wszyscy, chociaż cierpieli, gotowi byli oddać życie i zachować wierność Bogu, Kościołowi, Papieżowi” – mówił abp Massafra.

Beatyfikacji 38 albańskich męczenników w Szkodrze przewodniczył w imieniu Ojca Świętego prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Angelo Amato zwrócił uwagę, że w tym pierwszym ateistycznym kraju świata, mimo ogromnych prześladowań, wiara katolicka przetrwała.

„Powiedzmy od razu, że w Albanii wiara nigdy nie wygasła. Kiedy zabrakło kapłanów, sami rodzice chrzcili dzieci, przekazywali im wiarę, błogosławili małżeństwa. Odmawiano jeszcze gorliwiej różaniec. Zwiedzano muzea, żeby zobaczyć w nich krzyże i święte obrazy, modlono się w opuszczonych kościołach, po cichu obchodzono Boże Narodzenie i Wielkanoc. Mimo surowego zakazu nadawania imion chrześcijańskich dzieci często w szkole używały imienia świeckiego, a w domu używały tego, które otrzymały na chrzcie. Czytano w ukryciu Biblię i książki religijne. W 1990 r. terror ustał. Definitywnie zamknięto muzea ateizmu w Tiranie i Szkodrze. 4 listopada 1990 r. odprawiono pierwszą Mszę w kaplicy na cmentarzu w Szkodrze z udziałem ok. 50 tys. wiernych. 25 kwietnia 1993 r. Jan Paweł II odwiedził Albanię, by poświęcić kamień węgielny pod sanktuarium jej patronki Matki Bożej Dobrej Rady. Albański Kościół ze swymi biskupami, księżmi i wiernymi jest jak kilkusetletni dąb, który nie poddaje się wiatrom i burzom historii, ale trwa mocno zakorzeniony w wierze w Chrystusa” – powiedział kard. Amato.

ak/ rv